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| | Бабурин пожаловался в Генпрокуратуру на Собчак и Явлинского из-за Крыма

Бабурин пожаловался в Генпрокуратуру на Собчак и Явлинского из-за Крыма

Вчера, 20:45
Сергей Бабурин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку высказываний Явлинского и Собчак о Крыме. По словам кандидата в президенты, призывы провести на полуострове повторный референдум можно сравнить с головным преступлением.

Бабурин пожаловался в Генпрокуратуру на Собчак и Явлинского из-за Крыма

 

Сегодня Сергей Бабурин провел брифинг относительно своей предвыборной кампании. В ходе мероприятия кандидат объявил, что высказывания других претендентов Григория Явлинского и Ксении Собчак о Крыме являются действиями, направленными на разрушение территориальной целостности страны, и должны быть наказаны. Бабурин также провозгласил, что данные кандидаты могут иметь какую угодно точку зрения на любую ситуацию, но он вынужден направить жалобу в Генеральную прокуратуру.

Следует отметить, что Бабурин направил жалобу в ЦИК на Павла Груднина. По мнению кандидата, штаб нарушает избирательное законодательство об агитации, которая запрещена до конца следующего месяца.
Виктория Озерова
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