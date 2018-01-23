Бабурин пожаловался в Генпрокуратуру на Собчак и Явлинского из-за Крыма

Сергей Бабурин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку высказываний Явлинского и Собчак о Крыме. По словам кандидата в президенты, призывы провести на полуострове повторный референдум можно сравнить с головным преступлением.

Виктория Озерова

Сегодня Сергей Бабурин провел брифинг относительно своей предвыборной кампании. В ходе мероприятия кандидат объявил, что высказывания других претендентов Григория Явлинского и Ксении Собчак о Крыме являются действиями, направленными на разрушение территориальной целостности страны, и должны быть наказаны. Бабурин также провозгласил, что данные кандидаты могут иметь какую угодно точку зрения на любую ситуацию, но он вынужден направить жалобу в Генеральную прокуратуру.Следует отметить, что Бабурин направил жалобу в ЦИК на Павла Груднина. По мнению кандидата, штаб нарушает избирательное законодательство об агитации, которая запрещена до конца следующего месяца.