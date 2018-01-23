Экс-посол России в Осло: Норвегия хочет присвоить Шпицберген

На заседании Русского географического общества экс-консул России в Осло Александр Игнатьев заявил, что Норвегия хочет присвоить архипелаг Шпицберген, который официально на данный момент обладает особым статусом.

Домбровский Сергей

По мнению Игнатьева, его заявление не является голословным, поскольку Норвегия осуществляет конкретные шаги. Дипломат имеет ввиду усиление изменения законодательства, принятого в Осло, которое ужесточают контроль за лицами и организациями, отрицательно воздействующими на экологию в стране. Новые правила распространяются в том числе на Шпицберген, хотя этот архипелаг не принадлежит Норвегии.Игнатьев напомнил присутствующим о случае, когда российского государственного деятеля Дмитрия Рогозина попытались выдворить из Шпицбергена, так как этот политик попал в список людей, к которым европейские страны применяют санкции из-за присоединения Крыма к РФ и войны на Донбассе. По мнению экс-консула, Рогозин имел полное право находиться на этом архипелаге. Однако Норвегия выступила с протестом.