Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Экс-посол России в Осло: Норвегия хочет присвоить Шпицберген

Экс-посол России в Осло: Норвегия хочет присвоить Шпицберген

Вчера, 20:22
На заседании Русского географического общества экс-консул России в Осло Александр Игнатьев заявил, что Норвегия хочет присвоить архипелаг Шпицберген, который официально на данный момент обладает особым статусом.

Экс-посол России в Осло: Норвегия хочет присвоить Шпицберген

 

По мнению Игнатьева, его заявление не является голословным, поскольку Норвегия осуществляет конкретные шаги. Дипломат имеет ввиду усиление изменения законодательства, принятого в Осло, которое ужесточают контроль за лицами и организациями, отрицательно воздействующими на экологию в стране. Новые правила распространяются в том числе на Шпицберген, хотя этот архипелаг не принадлежит Норвегии.

Игнатьев напомнил присутствующим о случае, когда российского государственного деятеля Дмитрия Рогозина попытались выдворить из Шпицбергена, так как этот политик попал в список людей, к которым европейские страны применяют санкции из-за присоединения Крыма к РФ и войны на Донбассе. По мнению экс-консула, Рогозин имел полное право находиться на этом архипелаге. Однако Норвегия выступила с протестом.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Норвегия хочет перейти на использование электрических самолетов
Норвегия хочет перейти на использование электрических самолетов

В столице Норвегии Осло поставили перед технологическими компаниями сложную и амбициозную задачу – к 2040 году все краткосрочные рейсы продолжительностью до

Рогозин посетил архипелаг Шпицберген без ведома властей Норвегии
Рогозин посетил архипелаг Шпицберген без ведома властей Норвегии

Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительста Российской Федерации, без уведомления и разрешения властей Норвегии, посетил архипелаг Шпицберген.

Норвегия может отказаться от намерения провести в Осло Олимпиаду-2022
Норвегия может отказаться от намерения провести в Осло Олимпиаду-2022

Власти Норвегии могут отказаться от идеи проведения Олимпийских Игр в Осло в 2022 году. Норвежская Партия прогресса, которая сформировала

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости