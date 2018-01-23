Экс-посол России в Осло: Норвегия хочет присвоить Шпицберген

По мнению Игнатьева, его заявление не является голословным, поскольку Норвегия осуществляет конкретные шаги. Дипломат имеет ввиду усиление изменения законодательства, принятого в Осло, которое ужесточают контроль за лицами и организациями, отрицательно воздействующими на экологию в стране. Новые правила распространяются в том числе на Шпицберген, хотя этот архипелаг не принадлежит Норвегии.
Игнатьев напомнил присутствующим о случае, когда российского государственного деятеля Дмитрия Рогозина попытались выдворить из Шпицбергена, так как этот политик попал в список людей, к которым европейские страны применяют санкции из-за присоединения Крыма к РФ и войны на Донбассе. По мнению экс-консула, Рогозин имел полное право находиться на этом архипелаге. Однако Норвегия выступила с протестом.