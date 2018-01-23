Яровая советует спасать молодежь от соцсетей военной подготовкой

В Государственной Думе РФ обсудили проблемы военной подготовки молодежи и воспитания патриотизма у школьников. Депутаты сошлись во мнении о том, что в образовательных учреждениях наблюдается нехватка квалифицированных кадров.

Домбровский Сергей

По мнению народных избранников, педагоги обязаны не только передавать знания ребятам, но и воспитывать в мальчиках настоящих защитников Родины. В школах недостаточно преподавателей, имеющих военные навыки. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) не поддерживается на государственном уровне. Из-за этого организация испытывает колоссальные проблемы, одной из главных является отсутствие финансирования. Без денег развиваться структура не может. Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая предложила воспитывать патриотизм в детях военной подготовкой. Одновременно с этим ребята отвлекутся от социальных сетей и займутся настоящим делом.Яровая советует привлекать детей в ДОСААФ не с 18, а с 14 лет. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает соединить три России – царскую, советскую и демократическую, дабы в стране появилась одна армия, язык, Родина. Руководитель Министерства коммуникаций и связи Николай Никифоров сообщил о том, что ведется подготовка вступления в силу закона Яровой, который обяжет операторов сохранять информацию об абонентах и выдавать ее по требованию правоохранителей.