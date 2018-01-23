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| | Ксения Собчак будет в США разгар предвыборной кампании

Ксения Собчак будет в США разгар предвыборной кампании

Вчера, 17:05
Кандидат в президенты России, а также весьма популярная телевизионная ведущая, Ксения Собчак в самый разгар предвыборной кампании будет находиться в Соединенных Штатах Америки, где она посетит Центр международных стратегических исследований.

Ксения Собчак будет в США разгар предвыборной кампании

 

В Сети была опубликована информация о том, что на официальной конференции с участием журналистов в Центре международных стратегических исследований, расположенном в Вашингтоне, будет присутствовать в качестве приглашенного гостя и Ксения Собчак. В связи с данным визитом в США Ксения будет отсутствовать в России в один из самых важных моментов в её политической карьеры. Напомним, ранее Ксения выступала на похожем мероприятии перед выпускниками Кембриджского университета в Великобритании.

Среди приглашенных гостей на предстоящей пресс-конференции также примет участие и Ольга Оликер, руководящая программой «Россия и Евразия»,а также Джон Дж. Хамре, являющийся главным исполнительным директором и президентом Центра.
Александр Вест
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