Ксения Собчак будет в США разгар предвыборной кампании

Кандидат в президенты России, а также весьма популярная телевизионная ведущая, Ксения Собчак в самый разгар предвыборной кампании будет находиться в Соединенных Штатах Америки, где она посетит Центр международных стратегических исследований.

Александр Вест

В Сети была опубликована информация о том, что на официальной конференции с участием журналистов в Центре международных стратегических исследований, расположенном в Вашингтоне, будет присутствовать в качестве приглашенного гостя и Ксения Собчак. В связи с данным визитом в США Ксения будет отсутствовать в России в один из самых важных моментов в её политической карьеры. Напомним, ранее Ксения выступала на похожем мероприятии перед выпускниками Кембриджского университета в Великобритании.Среди приглашенных гостей на предстоящей пресс-конференции также примет участие и Ольга Оликер, руководящая программой «Россия и Евразия»,а также Джон Дж. Хамре, являющийся главным исполнительным директором и президентом Центра.