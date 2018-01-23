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| | Путин рассказал об идее ввести новую меру наказания для судей

Путин рассказал об идее ввести новую меру наказания для судей

Вчера, 16:09
В ходе празднования 95-летия со дня основания Верховного суда России президент страны Владимир Путин выступил с инициативой относительно необходимости понижения квалификационного класса судей, как новую меру дисциплинарной ответственности.
 

Путин рассказал об идее ввести новую меру наказания для судей

 

«Предлагается, что следует ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей, а именно понижение квалификационного класса», - утверждает Владимир Путин.
 
В этом случае следует выделять определенные критерии, которые помогли бы отличить судебную ошибки от конкретного дисциплинарного проступка, о чем рассказал президент в ходе своей речи на юбилейном мероприятии. Владимир Владимирович также подчеркиваетт, что различные законодательные изменения, которые связаны с деятельностью судебной системы, следует принимать без какой-либо спешки.
 
Стоит также напомнить, что ранее Владимир Путин выступил с предложением относительно того, что судьи должны быть освобождены от несвойственных им хозяйственных функций. По мнению президента, это имело бы непосредственно влияние на качество принятия решений, объективность и прочие чрезвычайно важные критерии.

Николай Офицеров
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