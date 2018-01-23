Путин рассказал об идее ввести новую меру наказания для судей

В ходе празднования 95-летия со дня основания Верховного суда России президент страны Владимир Путин выступил с инициативой относительно необходимости понижения квалификационного класса судей, как новую меру дисциплинарной ответственности.

« Предлагается, что следует ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей, а именно понижение квалификационного класса», - утверждает Владимир Путин.

В этом случае следует выделять определенные критерии, которые помогли бы отличить судебную ошибки от конкретного дисциплинарного проступка, о чем рассказал президент в ходе своей речи на юбилейном мероприятии. Владимир Владимирович также подчеркиваетт, что различные законодательные изменения, которые связаны с деятельностью судебной системы, следует принимать без какой-либо спешки.

Стоит также напомнить, что ранее Владимир Путин выступил с предложением относительно того, что судьи должны быть освобождены от несвойственных им хозяйственных функций. По мнению президента, это имело бы непосредственно влияние на качество принятия решений, объективность и прочие чрезвычайно важные критерии.

Николай Офицеров