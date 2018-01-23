Драпеко заметила, что они не обладают достаточными полномочиями, чтобы полностью остановить прокат комедии известного режиссёра Армандо Ианнучи. Елена заявила, что правительство РФ настаивает на проведении ряда дополнительных экспертиз, которые должны быть произведены над фильмом в связи с подозрением на наличие в нём экстремистских идей и высказываний. По словам Драпеко, данная кинолента намеренно разжигает конфликты внутри российского общества.
В Госдуме призвали прекратить прокат фильма «Смерть Сталина»Вчера, 15:40
Министр культуры РФ Владимир Мединский ответил на вопрос журналистов о запрете фильма «Смерть Сталина» Армандо Яннуччи, выпущенном в сентябре этого года. По
Комедийный фильм «Смерть Сталина» вскоре выйдет на большие экраны. Пока что на просторах сети появился дебютный трейлер данной картины.
Елена Драпеко, представляющая комитет Госдумы России по культуре, прокомментировал новость о возможно создании в Украине агентства, которое будет бороться с