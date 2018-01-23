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| | В Госдуме призвали прекратить прокат фильма «Смерть Сталина»

В Госдуме призвали прекратить прокат фильма «Смерть Сталина»

Вчера, 15:40
Елена Драпеко, являющаяся первым зампредседателя комитета Государственной думы Российской Федерации, выступила с призывом на время остановить прокат кинокомедии под названием «Смерть Сталина» в связи с наличием там экстремистских элементов.

В Госдуме призвали прекратить прокат фильма «Смерть Сталина»

 

Драпеко заметила, что они не обладают достаточными полномочиями, чтобы полностью остановить прокат комедии известного режиссёра Армандо Ианнучи. Елена заявила, что правительство РФ настаивает на проведении ряда дополнительных экспертиз, которые должны быть произведены над фильмом в связи с подозрением на наличие в нём экстремистских идей и высказываний. По словам Драпеко, данная кинолента намеренно разжигает конфликты внутри российского общества.

 
Елена добавила, что данный кинофильм является весьма гадким проявлением кинематографа, а сама кинолента создана с целью провокации русского народа. По словам Драпеко, создатели этого фильма стараются данным произведением убедить россиян в том, что в правительстве сидят одни дураки, да и сама страна ни на что не годна.

Александр Вест
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