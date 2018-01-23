Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Бывший президент Польши рассказал о фашизме в стране

Бывший президент Польши рассказал о фашизме в стране

Сегодня, 15:28
Лех Валенса, являющийся бывшим главой Польши, а также лауреатом на Нобелевскую премию мира, заявил о том, что в польском государстве присутствуют следы фашизма. Данное заявление последовало после журналистского расследования о неонацизме в стране.

Бывший президент Польши рассказал о фашизме в стране

 

Напомним, в Польше на телеканале ТВН были обнародованы видеокадры, снятые скрытой камерой, закреплённой на журналисте, попавшем на закрытое мероприятие неонацистов. На кадрах опубликованного видео можно заметить, как члены тайного нацистского общества воздают почести известному диктатору Адольфу Гитлеру, празднуя его очередной день рождения. На видео заметно, как участвующие в закрытом мероприятии носят форму вермахта, а также не гнушаются использования свастики и нацистских призывов.

В официальном Twitter-аккаунте Валенса бывший глава Польши разместил запись, в которой заявил, что в польском государстве не присутствуют отдельные инциденты фашистской направленности. Экс-президент заметил, что в Польше фашизм, который стараются скрыть от мировой ответственности правящие чины в польском правительстве.
Александр Вест
Новости по теме
Бывший президент Польши Лех Валенса сломал ногу при выходе из костела
Бывший президент Польши Лех Валенса сломал ногу при выходе из костела

 Глава польского движения «Солидарность» Лех Валенса сломал ногу, о чем он лично заявил, обнародовав снимки с интернете.

Бывший президент Польши обещает отдать под международный суд Анджея Дуду
Бывший президент Польши обещает отдать под международный суд Анджея Дуду

Бывший президент Польши Лех Валенса пообещал отдать под международный суд нынешнего главу государства Анджея Дуду. Причиной такого заявления Валенса послужили

Бывший глава Польши призвал ВМС США сбивать самолеты РФ
Бывший глава Польши призвал ВМС США сбивать самолеты РФ

Лех Валенса предложил США сбивать бомбардировщики РФ. Таким образом экс-президент прокомментировал инцидент в Балтийском море.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости