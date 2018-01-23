Бывший президент Польши рассказал о фашизме в стране

Лех Валенса, являющийся бывшим главой Польши, а также лауреатом на Нобелевскую премию мира, заявил о том, что в польском государстве присутствуют следы фашизма. Данное заявление последовало после журналистского расследования о неонацизме в стране.

Александр Вест

Напомним, в Польше на телеканале ТВН были обнародованы видеокадры, снятые скрытой камерой, закреплённой на журналисте, попавшем на закрытое мероприятие неонацистов. На кадрах опубликованного видео можно заметить, как члены тайного нацистского общества воздают почести известному диктатору Адольфу Гитлеру, празднуя его очередной день рождения. На видео заметно, как участвующие в закрытом мероприятии носят форму вермахта, а также не гнушаются использования свастики и нацистских призывов.В официальном Twitter-аккаунте Валенса бывший глава Польши разместил запись, в которой заявил, что в польском государстве не присутствуют отдельные инциденты фашистской направленности. Экс-президент заметил, что в Польше фашизм, который стараются скрыть от мировой ответственности правящие чины в польском правительстве.