Руслан Бальбек, представляющий крымский полуостров в Государственной думе РФ, настоял на том, что в данный момент украинская сторона не располагает возможностью осуществить перегон флота из Крыма.

Александр Вест

Бальбек заметил, что правительство Украины знает об этом, однако, публично сознаться в этом правящим слоям украинского государства попросту стыдно. Напомним, ранее Владимир Путин заявил о готовности российских военных предоставить украинской стороне всю авиатехнику и корабли. Однако, российский лидер заметил, что в данный момент вся украинская техника, находящаяся на территории крымского полуострова, находится в весьма плачевном состоянии.Также Путин заметил, что в процессе ликвидации боеприпасов, которые не подлежат транспортировке, российская сторона с радостью задействует украинских специалистов, если такое желание будет изъявлено правительством Украины.