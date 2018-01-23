Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

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| | Бальбек настоял на невозможности перегона украинского флота из Крыма

Бальбек настоял на невозможности перегона украинского флота из Крыма

Сегодня, 15:18
Руслан Бальбек, представляющий крымский полуостров в Государственной думе РФ, настоял на том, что в данный момент украинская сторона не располагает возможностью осуществить перегон флота из Крыма.

Бальбек настоял на невозможности перегона украинского флота из Крыма

 

Бальбек заметил, что правительство Украины знает об этом, однако, публично сознаться в этом правящим слоям украинского государства попросту стыдно. Напомним, ранее Владимир Путин заявил о готовности российских военных предоставить украинской стороне всю авиатехнику и корабли. Однако, российский лидер заметил, что в данный момент вся украинская техника, находящаяся на территории крымского полуострова, находится в весьма плачевном состоянии.

Также Путин заметил, что в процессе ликвидации боеприпасов, которые не подлежат транспортировке, российская сторона с радостью задействует украинских специалистов, если такое желание будет изъявлено правительством Украины.
Александр Вест
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