Аксенов: Украина окончательно смирилась с потерей Крыма

В вопросах, связанных с окончательным присоединением Крыма к России со стороны Украины глава республики Сергей Аксенов видит смирение. При этом, он подтверждает, что официальный Киев все еще продолжает вынашивать планы по нанесению вреда обычным крымчанам.

Заявление соответствующего характера Аксенов сделал в ходе пресс-конференции, что прошла в Симферополе.

«В Киеве уже абсолютно каждый прекрасно понимает, что Крым навсегда воссоединился с Россией и сделать с этим что-либо у них уже не выйдет. Украинское правительство, при этом, продолжает закидывать сказками свой народ. В особенности, они воздействуют на националистически настроенную его часть. Отсюда и появляются различные бредовые законопроекты, создание которых происходит специально для того, чтобы усложнить жизнь простым жителям Крыма», - утверждает Аксенов.

Глава Крыма, по всей видимости, подразумевал под «бредовыми законами» принятый проект реинтеграции Донбасса, который накануне был утвержден депутатами Верховной Рады. В документе действительно имеются весьма странные положения, вроде того, что Россия признается государством-агрессором, а непризнанные республики Донбасса – оккупированными территориями.

Николай Офицеров