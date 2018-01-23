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| | Аксенов: Украина окончательно смирилась с потерей Крыма

Аксенов: Украина окончательно смирилась с потерей Крыма

Сегодня, 15:10
В вопросах, связанных с окончательным присоединением Крыма к России со стороны Украины глава республики Сергей Аксенов видит смирение. При этом, он подтверждает, что официальный Киев все еще продолжает вынашивать планы по нанесению вреда обычным крымчанам.
 

Аксенов: Украина окончательно смирилась с потерей Крыма

 

Заявление соответствующего характера Аксенов сделал в ходе пресс-конференции, что прошла в Симферополе.
 
«В Киеве уже абсолютно каждый прекрасно понимает, что Крым навсегда воссоединился с Россией и сделать с этим что-либо у них уже не выйдет. Украинское правительство, при этом, продолжает закидывать сказками свой народ. В особенности, они воздействуют на националистически настроенную его часть. Отсюда и появляются различные бредовые законопроекты, создание которых происходит специально для того, чтобы усложнить жизнь простым жителям Крыма», - утверждает Аксенов.
 
Глава Крыма, по всей видимости, подразумевал под «бредовыми законами» принятый проект реинтеграции Донбасса, который накануне был утвержден депутатами Верховной Рады. В документе действительно имеются весьма странные положения, вроде того, что Россия признается государством-агрессором, а непризнанные республики Донбасса – оккупированными территориями.

Николай Офицеров
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