Захарова отозвалась об интересе западных СМИ к здоровью Лаврова

Мария Захарова, являющаяся официальным представителем Министерства иностранных дел России, на вопросы западных журналистов относительно здоровья Сергея Лаврова заявила, что об этом следует узнавать у самого министра, а не у Кремля.

Александр Вест

В своём официальном Facebook-аккаунте Мария Захарова опубликовала сообщение, в котором пояснила, что в Кремль от известного агентства Bloomberg поступил официальный запрос относительно самочувствия Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации. В ответ на данный запрос сам Сергей Лавров попросил узнать более точную информацию о причине подобного запроса со стороны западных журналистов. В ответ представители Bloomberg заявили, что обращались не напрямую к министру из-за того, что считали его недоступным в связи с перестановками в правительстве России в преддверии президентской гонки.Также в агентстве Bloomberg заявили, что всецело полагались на слухи о плохом самочувствии Сергея Лаврова, поэтому решили уточнить информацию в Кремле.