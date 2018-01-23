Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Захарова отозвалась об интересе западных СМИ к здоровью Лаврова

Захарова отозвалась об интересе западных СМИ к здоровью Лаврова

Сегодня, 14:52
Мария Захарова, являющаяся официальным представителем Министерства иностранных дел России, на вопросы западных журналистов относительно здоровья Сергея Лаврова заявила, что об этом следует узнавать у самого министра, а не у Кремля.

Захарова отозвалась об интересе западных СМИ к здоровью Лаврова

 

В своём официальном Facebook-аккаунте Мария Захарова опубликовала сообщение, в котором пояснила, что в Кремль от известного агентства Bloomberg поступил официальный запрос относительно самочувствия Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации. В ответ на данный запрос сам Сергей Лавров попросил узнать более точную информацию о причине подобного запроса со стороны западных журналистов. В ответ представители Bloomberg заявили, что обращались не напрямую к министру из-за того, что считали его недоступным в связи с перестановками в правительстве России в преддверии президентской гонки.

Также в агентстве Bloomberg заявили, что всецело полагались на слухи о плохом самочувствии Сергея Лаврова, поэтому решили уточнить информацию в Кремле.
Александр Вест
Новости по теме
Захарова рассказала, как Лавров напоил водкой журналистов
Захарова рассказала, как Лавров напоил водкой журналистов

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью, написанную изданием Швеции Svenska Dagbladet, где рассказывается как министр иностранных дел

Захарова рассказала о шутке Лаврова на встрече с Джонсоном
Захарова рассказала о шутке Лаврова на встрече с Джонсоном

Мария Захарова рассказала, как российский министр иностранных дел Сергей Лавров разрядил обстановку на встрече с Борисом Джонсоном, коллегой из Великобритании,

Мария Захарова рассказала о встрече Лаврова с Керри в Мюнхене
Мария Захарова рассказала о встрече Лаврова с Керри в Мюнхене

Мария Захарова, представитель МИД РФ, рассказала подробности диалога министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри, которая

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости