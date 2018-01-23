В Черновицкой области на Украине в городе под названием Сторожинец прошли торжественные мероприятия, приуроченные к Дню Соборности. На сцене в качестве декорации вывесили карту украинского государства без крымского полуострова.

В Сторожинце прошёл ряд культурных массовых мероприятий, которые состоялись в местном доме культуры. Декорации к праздничному концерту удивили самих местных жителей, которые увидели, что Украина потеряла крымский полуостров на карте, закреплённой на сцене. На торжественном мероприятии собрались многочисленные политики и чиновники, поздравившие друг друга и собравшихся гостей с памятным днём, отметив территориальную целостность и независимость Украины.

Александр Вест

Заметим, на карту своё внимание не обратили ни собравшиеся политики, ни присутствовавшие военные. В Сети сразу же принялись обсуждать тот факт, что в украинском правительстве уже смирились с утратой полуострова, несмотря на недавние заявления Петра Порошенко.