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| | День соборности на Украине отпраздновали без Крыма на карте

День соборности на Украине отпраздновали без Крыма на карте

Сегодня, 14:40
В Черновицкой области на Украине в городе под названием Сторожинец прошли торжественные мероприятия, приуроченные к Дню Соборности. На сцене в качестве декорации вывесили карту украинского государства без крымского полуострова.

День соборности на Украине отпраздновали без Крыма на карте

 

В Сторожинце прошёл ряд культурных массовых мероприятий, которые состоялись в местном доме культуры. Декорации к праздничному концерту удивили самих местных жителей, которые увидели, что Украина потеряла крымский полуостров на карте, закреплённой на сцене. На торжественном мероприятии собрались многочисленные политики и чиновники, поздравившие друг друга и собравшихся гостей с памятным днём, отметив территориальную целостность и независимость Украины.

День соборности на Украине отпраздновали без Крыма на карте

 

Заметим, на карту своё внимание не обратили ни собравшиеся политики, ни присутствовавшие военные. В Сети сразу же принялись обсуждать тот факт, что в украинском правительстве уже смирились с утратой полуострова, несмотря на недавние заявления Петра Порошенко.
Александр Вест
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