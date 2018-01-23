Аксёнов заявил, что всё имущество Коломойского будет продано

Напомним, после того, как территории крымского полуострова перешли во владения России, ряд Украинских банков отказался возвращать сбережения всем жителям Крымской республики. По официальным подсчётам, наибольшие вклады крымчан содержатся в распоряжении «Приватбанка». В интервью Аксёнов заявил, что всё имущество, принадлежавшее ранее Коломойцеву, ныне будет реализовано. Глава Республики Крым также заверил, что в некоторых случаях ценники на данное имущество будут снижены для ускорения реализации и удовлетворения спроса покупателей.
Финансовые поступления, которые будут получены правительством Крыма от продажи имущества олигарха, будут официально зарегистрированы и выданы гражданам, чьи сбережения не были возмещены украинскими банками.