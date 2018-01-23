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| | Джордж Сорос признал свое поражение перед Россией

Джордж Сорос признал свое поражение перед Россией

Сегодня, 13:34
Американский олигарх Джордж Сорос в новом интервью заговорил о скором крахе Европейского Союза и возрождении России. Высокопоставленный русофоб признал свое поражение в борьбе с Россией.

Джордж Сорос признал свое поражение перед Россией

 

Джордж Сорос недавно дал интервью британскому деловому изданию. Во время общения с журналистами американский олигарх ни разу не упомянул о том, что в РФ все плохо, а скоро станет еще хуже. Наоборот, Сорос заговорил о том, что благодаря национализму Россия начала возрождаться. Он пожаловался на эффективность предпринятой Путиным международной атаки на организацию Сороса. На этот раз известный русофоб объявил, что именно Европейский Союз стоит на грани краха из-за угрозы, создаваемой РФ. Причиной такого внезапного возрождения Сорос считает возрастающий в стране национализм, и это пугает.

СМИ отмечают, что новая позиция Сороса созвучна с стратегией национальной безопасности США, в которой РФ и КНР названы главными соперниками Штатов.
Виктория Озерова
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