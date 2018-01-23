Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Песков призвал журналистов не беспокоиться о здоровье Лаврова

Песков призвал журналистов не беспокоиться о здоровье Лаврова

Сегодня, 12:39
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков обратился к журналистам с просьбой перестать переживать по поводу состояния российских министров и прочих высокопоставленных чиновников. Соответствующая реакция у Пескова произошла во время регулярного брифинга, что имел место быть 23 января, во вторник.
 

Песков призвал журналистов не беспокоиться о здоровье Лаврова

 

Представителей прессы он заверил, что волноваться не стоит, ведь у министров все в полном порядке. В частности, один из журналистов поинтересовался состоянием здоровья министра иностранных дел Сергея Лаврова, сославшись на определенные слухи, которые какое-то время курсируют в кругах масс-медиа.
 
«Буквально вчера я видел министра по телевизору на пресс-конференции. Сегодня состояться переговоры президентов России и Аргентины, где он значится в качестве одного из участников. Я не обладаю исчерпывающей информацией относительно проблем со здоровьем министра», - заявил пресс-секретарь.
 
В прошлом месяце объектом подобного интереса журналистов становился и сам президент России Владимир Путин. СМИ интересовались, проходит ли глава РФ регулярное медицинское обследование и планирует ли сделать результаты такового публичными.

Николай Офицеров
Новости по теме
Песков уверил россиян в отменном здоровье Путина
Песков уверил россиян в отменном здоровье Путина

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что проблем со здоровьем глава государства не испытывает. По словам Пескова, Владимир

Песков призвал относится к информации о выборах из Telegram с иронией
Песков призвал относится к информации о выборах из Telegram с иронией

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался относительно того, что к информации о выборах, почерпнутой из Telegram, следует относиться, как минимум, с

Песков опроверг слухи о назначении Кириенко на пост замглавы Кремля
Песков опроверг слухи о назначении Кириенко на пост замглавы Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о назначении экс-премьер-министра РФ Сергея Кириенко на должность замглавы администрации

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости