Песков призвал журналистов не беспокоиться о здоровье Лаврова

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков обратился к журналистам с просьбой перестать переживать по поводу состояния российских министров и прочих высокопоставленных чиновников. Соответствующая реакция у Пескова произошла во время регулярного брифинга, что имел место быть 23 января, во вторник.

Представителей прессы он заверил, что волноваться не стоит, ведь у министров все в полном порядке. В частности, один из журналистов поинтересовался состоянием здоровья министра иностранных дел Сергея Лаврова, сославшись на определенные слухи, которые какое-то время курсируют в кругах масс-медиа.

«Буквально вчера я видел министра по телевизору на пресс-конференции. Сегодня состояться переговоры президентов России и Аргентины, где он значится в качестве одного из участников. Я не обладаю исчерпывающей информацией относительно проблем со здоровьем министра», - заявил пресс-секретарь.

В прошлом месяце объектом подобного интереса журналистов становился и сам президент России Владимир Путин. СМИ интересовались, проходит ли глава РФ регулярное медицинское обследование и планирует ли сделать результаты такового публичными.

Николай Офицеров