Доверенным лицом Путина стал юморист из «Уральских пельменей»

Довольно популярный юморист Андрей Рожков, получивший широкую известность благодаря своим выступлениям в составе творческого объединения под названием «Уральские пельмени», официально стал доверенным лицом Владимира Путина.

Александр Вест

В минувший понедельник 22 января представители Центрального избирательного комитета зарегистрировали второй перечень доверенных лиц Путина, который заявлен на предстоящих президентских выборах в качестве самовыдвиженца, среди которых Андрей Рожков представляет Свердловскую область и Екатеринбург. Кроме Рожкова в официально зарегистрированном списке также числятся такие именитые личности как: Александр Поветкин, Илья Авербух, Ирина Винер-Усманова, Василий Лановой, а также Валерий Гергиев и Владимир Алекно.Напомним, согласно действующему российскому законодательству доверенным лицам кандидатов в президенты РФ позволяется проводить различные агитационные мероприятия, а также присутствовать на официальных заседаниях комиссий Центризбиркома.