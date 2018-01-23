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| | Доверенным лицом Путина стал юморист из «Уральских пельменей»

Доверенным лицом Путина стал юморист из «Уральских пельменей»

Сегодня, 12:29
Довольно популярный юморист Андрей Рожков, получивший широкую известность благодаря своим выступлениям в составе творческого объединения под названием «Уральские пельмени», официально стал доверенным лицом Владимира Путина.

Доверенным лицом Путина стал юморист из «Уральских пельменей»

 

В минувший понедельник 22 января представители Центрального избирательного комитета зарегистрировали второй перечень доверенных лиц Путина, который заявлен на предстоящих президентских выборах в качестве самовыдвиженца, среди которых Андрей Рожков представляет Свердловскую область и Екатеринбург. Кроме Рожкова в официально зарегистрированном списке также числятся такие именитые личности как: Александр Поветкин, Илья Авербух, Ирина Винер-Усманова, Василий Лановой, а также Валерий Гергиев и Владимир Алекно.

Напомним, согласно действующему российскому законодательству доверенным лицам кандидатов в президенты РФ позволяется проводить различные агитационные мероприятия, а также присутствовать на официальных заседаниях комиссий Центризбиркома.
Александр Вест
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