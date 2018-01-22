Ксения Собчак собрала для выборов президента более 100 тысяч подписей

Ксения Собчак продолжает собирать подписи за свое выдвижение на президентских выборах. В штабе кандидата сообщили, что необходимый для этого минимум в 100 тысяч уже был собран, но процесс продолжается.

Виктория Озерова

Тимур Валеев, глава штабов Ксении Собчак в субъектах, рассказал, как продвигается процесс сбора подписей за кандидата. Он отметил, что в 24 субъектах РФ за телеведущую отдали свои подписи более двух с половиной тысяч граждан. До 22 января штабу удалось собрать необходимый минимум в 100 тысяч подписей и даже превысить эту отметку, при этом сборы продолжаются. Всего в регионах планируют собрать около 140 тысяч голосов, это сделают на случай брака. Валеев признался, что большая часть недействительных отметок отбирается еще на месте до отправки в столицу, но штаб решил перестраховаться.Напомним, что сбор подписей в субъектах за Собчак стартовал 27 декабря. Подать последние документы в столицу штаб планирует 30 числа текущего месяца.