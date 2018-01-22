СМИ: Пентагон изучит готовность соседей России к условиям войны

Оборонное логистическое агентство США собирается проверить готовность пяти европейских стран к военной обстановке, соответствующее исследование уже заказано. Проверять будут Украину, Белоруссию, Польшу, Финляндию и Молдавию. Все, кроме последней, граничат с РФ.

Виктория Озерова

Агентство логистики Минобороны США заказало исследование пяти стран по готовности промышленности к военным условиям войны или природным бедствиям. В документе по каждому государству должны быть указаны места, где можно получить продовольственную помощь. Также ведомство собирается проверить информацию о стройматериалах и технике. В каждом отчете должны быть указаны данные о мобилизационных и производственных возможностях страны. Агентство логистики запросило сведения и о транспортной структуре.Проверке подлежат пять восточно-европейских стран: Молдавия, Украина, Польша, Финляндия и Белоруссия. Все, кроме первой, являются соседями РФ.