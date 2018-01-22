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| | Глава Генштаба Британии признал превосходство российской армии

Глава Генштаба Британии признал превосходство российской армии

Сегодня, 12:22
Представители Генштаба Великобритании едва ли не в открытую признали превосходство, которым обладает армия России. По мнению британцев, правительству следует пересмотреть расходы, которые направляются на оборону и военные разработки, так как в современном контексте британцы существенно отстали.
 

Глава Генштаба Британии признал превосходство российской армии

 

Глава британского Генштаба Ник Картер сделал соответствующее заявление в ходе выступления на встрече в Королевском объединенном институте по оборонным исследованиям. По мнению Картера, британским войскам на данный момент требуется «агрессивная модернизация», ведь якобы именно это и проводит президент Путин. В итоге, отмечает глава Генштаба, Россия обладает такими возможностями, которые пока что в Британии считают недостижимыми.
 
Картер также намерен заявить, что Великобритания должна стремиться идти в ногу с Россией, ведь если этого не делать, то возможность упреждения и реакции на угрозы будет подорвана. В данном контексте глава Генштаба назвал Россию «противником». Выступление Картера станет продолжением для уже продолжительной дискуссии, связанной с оборонными расходами, которая уже проводится министерством обороны и требующей от казначейства увеличения расходов на армию, флот и военно-воздушные силы.
 
Источники The Telegraph в британской армии добавили, что генералы, помимо всего прочего, обеспокоены тем, что Россия полностью доминирует в области артиллерии, радиоэлектронной войны, а также информационных технологий. Сокращение оборонных расходов вынудило Британию пренебречь разработкой оборудования для противодействия высокотехнологичным армиям.

Николай Офицеров
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