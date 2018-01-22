Экс-чиновник Британии рассказал о расизме Маргарет Тэтчер

Экс-глава дипломатической службы Британии Патрик Райт рассказал о расистских наклонностях бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. По его мнению, она ненавидела немцев и хотела, чтобы в ЮАР было только белокожее население.

Патрик Райт ранее был главой дипломатической службы. Ему часто приходилось находиться вместе с премьер-министром и они иногда даже вместе обедали. Именно во время трапез Патрик много чего узнал от Тэтчер об ее наклонностях.Как сообщает экс-политик, Маргарет очень сильно не любила немцев, как расу и как государство. Каждый раз, когда о них заходила речь, женщина менялась на глазах и не хотела об этом говорить. Иногда даже ругала их.Также женщина-политик имела странные взгляды на чернокожее население ЮАР, имея желание вернуть состояние 1910 года, когда в стране жили только белые люди. Каждый раз, когда Патрик возражал, премьер-министр обвиняла его в том, что он «не заботиться о стратегических интересах» страны.Маргарет Тэтчер стала премьером в Великобритании в 1979 году и пробыла на посту до 1990 года. В 2013 году самый популярный в мире женщина-политик умерла.