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| | Россия может пойти на смягчение «закона Яровой»

Россия может пойти на смягчение «закона Яровой»

Сегодня, 11:08
Российские депутаты заговорили о смягчении контртеррористических мероприятий, которые в народе назвали «законом Яровой». По указу, операторы связи должны хранить минимум шесть месяцев информацию о звонках и сообщениях своих клиентов.

Россия может пойти на смягчение «закона Яровой»

 

В СМИ появилась информация от операторов связи, что большинство отказываются предпринимать меры по обеспечению увеличения хранилища, в котором должны храниться аудиозаписи разговоров абонентов и тексты их переписок.

Новый закон, который предприняли для борьбы с террористической угрозой в России, должен вступить в силу уже с 1 июля 2018 года, хотя был принят еще в 2016. В нем указано, что операторы связи должны предпринять все меры для того, чтобы иметь техническое оснащение, способное вмещать огромное количество информации. В нем будут храниться все записи телефонных разговоров жителей России и их сообщения на протяжении 6 месяцев. Другие средства коммуникации могут храниться до трех лет.

Мобильные операторы выразили протест против такого решения, ведь им придется тратить огромные суммы на новое оборудование. В связи с этим депутаты Госдумы России могут в ближайшее время обсудить отсрочку так называемого «закона Яровой».

Эксперты считают, что даже если закон войдет в силу 1 июля, то исполняться в полной мере сможет только начиная с октября 2018 года.
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