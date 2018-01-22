Россия может пойти на смягчение «закона Яровой»

Российские депутаты заговорили о смягчении контртеррористических мероприятий, которые в народе назвали «законом Яровой». По указу, операторы связи должны хранить минимум шесть месяцев информацию о звонках и сообщениях своих клиентов.

В СМИ появилась информация от операторов связи, что большинство отказываются предпринимать меры по обеспечению увеличения хранилища, в котором должны храниться аудиозаписи разговоров абонентов и тексты их переписок.Новый закон, который предприняли для борьбы с террористической угрозой в России, должен вступить в силу уже с 1 июля 2018 года, хотя был принят еще в 2016. В нем указано, что операторы связи должны предпринять все меры для того, чтобы иметь техническое оснащение, способное вмещать огромное количество информации. В нем будут храниться все записи телефонных разговоров жителей России и их сообщения на протяжении 6 месяцев. Другие средства коммуникации могут храниться до трех лет.Мобильные операторы выразили протест против такого решения, ведь им придется тратить огромные суммы на новое оборудование. В связи с этим депутаты Госдумы России могут в ближайшее время обсудить отсрочку так называемого «закона Яровой».Эксперты считают, что даже если закон войдет в силу 1 июля, то исполняться в полной мере сможет только начиная с октября 2018 года.