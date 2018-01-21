Песков назвал коллапсом нынешние отношения России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что нынешние отношения между Россией и США находятся в тупике, политик назвал их коллапсом. Потенциал выхода из сложного положения имеется, но Вашингтон не хочет идти на уступки Москве.

Домбровский Сергей

По словам Пескова, двигаться по направлению к нормализации отношений между РФ и США невероятно сложно, поскольку никто не идет навстречу. Американские политики не желают достичь компромисса, выискивая выгоду лишь для себя. Изначально мир ожидал сотрудничества между главой США Дональдом Трампом и его коллегой из России Владимиром Путиным, но окружение сыграло большую роль. Государственные деятели из Вашингтона прилагают максимальные усилия, дабы США и РФ не смогли договориться.По словам Пескова, встреча между Путиным и Трампом не планируется. Возможно во второй половине года руководители переговорят о текущем положении дел в рамках каких-либо важных мероприятий. Несмотря на значительный потенциал, реализовать его Москва и Вашингтон пока не в состоянии.