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| | Песков рассказал о секретных встречах Путина и Порошенко

Песков рассказал о секретных встречах Путина и Порошенко

Вчера, 17:50
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава Украины Петр Порошенко и лидер России Владимир Путин неоднократно встречались, дабы обговорить текущее положение вещей, но эта информация не предавалась огласке, чтобы не стать поводом для кривотолков.

Песков рассказал о секретных встречах Путина и Порошенко

 

По заявлению Пескова, весь график Путина сообщить просто нереально. То, что люди видят в официальных источниках, это лишь вершина айсберга. На самом деле Путин ведет на порядок более активную политическую жизнь, чем могут представить себе граждане РФ. Лидер России и его коллега из Украины на протяжении 2017 года проводили переговоры несколько раз, но общественность об этом ничего не знала. Причиной подобной конспирации является нежелание того, чтобы Порошенко обвиняли в неразумном поведении западные партнеры.

По словам Пескова, Киев и Москва пытаются договориться, но сообщать обо всех контактах президентов обеих стран широкой общественности нет смысла. Ранее глава РФ заявил, что Порошенко богатый человек и может позволить себе отдыхать с семьей в любой стране мира. Так Путин ответил на вопрос о путешествии лидера Украины на Мальдивы.
Домбровский Сергей
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