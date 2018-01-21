Песков рассказал о секретных встречах Путина и Порошенко

По заявлению Пескова, весь график Путина сообщить просто нереально. То, что люди видят в официальных источниках, это лишь вершина айсберга. На самом деле Путин ведет на порядок более активную политическую жизнь, чем могут представить себе граждане РФ. Лидер России и его коллега из Украины на протяжении 2017 года проводили переговоры несколько раз, но общественность об этом ничего не знала. Причиной подобной конспирации является нежелание того, чтобы Порошенко обвиняли в неразумном поведении западные партнеры.
По словам Пескова, Киев и Москва пытаются договориться, но сообщать обо всех контактах президентов обеих стран широкой общественности нет смысла. Ранее глава РФ заявил, что Порошенко богатый человек и может позволить себе отдыхать с семьей в любой стране мира. Так Путин ответил на вопрос о путешествии лидера Украины на Мальдивы.