Песков рассказал о секретных встречах Путина и Порошенко

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава Украины Петр Порошенко и лидер России Владимир Путин неоднократно встречались, дабы обговорить текущее положение вещей, но эта информация не предавалась огласке, чтобы не стать поводом для кривотолков.

Домбровский Сергей

По заявлению Пескова, весь график Путина сообщить просто нереально. То, что люди видят в официальных источниках, это лишь вершина айсберга. На самом деле Путин ведет на порядок более активную политическую жизнь, чем могут представить себе граждане РФ. Лидер России и его коллега из Украины на протяжении 2017 года проводили переговоры несколько раз, но общественность об этом ничего не знала. Причиной подобной конспирации является нежелание того, чтобы Порошенко обвиняли в неразумном поведении западные партнеры.По словам Пескова, Киев и Москва пытаются договориться, но сообщать обо всех контактах президентов обеих стран широкой общественности нет смысла. Ранее глава РФ заявил, что Порошенко богатый человек и может позволить себе отдыхать с семьей в любой стране мира. Так Путин ответил на вопрос о путешествии лидера Украины на Мальдивы.