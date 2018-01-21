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| | СМИ: США намеревались внести РФ в программу «Звёздные воины»

СМИ: США намеревались внести РФ в программу «Звёздные воины»

Вчера, 15:26
В распоряжение издания Daily Telegraph попали секретные документы правительства Великобритании. В них речь идет о рассмотрении в 1990-х Джорджем Бушем-старшим идеи о включении России в проект, посвященный стратегической оборонной инициативе (СОИ).

СМИ: США намеревались внести РФ в программу «Звёздные воины»

 

Эту тайную информацию журналисты упомянутой газеты впервые обнародовали сегодня, 21 января. В соответствии с предоставленными сведениями, в планах главы США значился пункт по обсуждению данной ситуации с экс-президентом России Борисом Ельциным после завершения встречи в Кэмп-Дэвиде, которая состоялась в 1992 году. В рамках данной встречи лидеры двух государств подписали важный договор, положивший конец холодной войне.

В письме Джон Мейджор, занимавший пост премьер-министра Великобритании, называет новое соглашение революционным шагом, который может изменить многое в расстановке сил в мире. Кроме того, он сказался на работе НАТО и многих других организации. Внесение РФ в программу «Звёздные воины» могло также ухудшить положении Великобритании, которая рисковала потерять свою обороноспособность.
Пойда Анна
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