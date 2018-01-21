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| | В США «поздравили» Трампа с годовщиной инаугурации многотысячными протестами

В США «поздравили» Трампа с годовщиной инаугурации многотысячными протестами

Сегодня, 15:18
В США люди в различных городах вышли на акции протеста в честь годовщины инаугурации действующего президента страны Дональда Трампа. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

В США «поздравили» Трампа с годовщиной инаугурации многотысячными протестами

 

В Нью-Йорке состоялся «Марш женщин». По мнению активисток, при Трампе ухудшилось их положение, жить стало тяжелее. Глава США не согласен с таким мнением, в микроблоге Twitter глава Белого Дома опубликовал сообщение, в котором порадовался хорошей погоде и пригласил оставшихся дома дам на митинг протеста. По словам Трампа, безработица среди женщин за время его руководства достигла минимальных показателей за последние 18 лет. Многотысячные демонстрации проходят в Лос-Анджелесе, Денвере, Чикаго. Люди недовольны проводимой политикой.

Граждане выступают против миграционных ограничений, критикуют снижение объемов перечисляемых из бюджета денежных средств на аборты. На улицы городов вышли участники движения против сексуального насилия. Люди не понимают причин прекращения работы правительства страны, обвиняя в этом администрацию Трампа.
Домбровский Сергей
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