Северокорейская делегация впервые за четыре года посетила Южную Корею

Делегаты из КНДР впервые за последние четыре года посетили Южную Корею. Целью их приезда в город Каннын стала инспекция мест, где будут выступать артисты из КНДР.

Дарья Светозарова

Члены делегации проверят все площадки, где запланировано выступление северокорейских художественных коллективов в рамках Олимпийских игр в Пхёнчхане. Делегаты прибыли в Южную Корею с двухдневным визитом. До того, как приехать в Каннын, представители КНДР посетили столицу соседней Республики – Сеул. Возглавляет делегацию знаменитая в Северной Корее певица и руководительница оркестра Samjiyon Хен Сон Воль. Ходят слухи, что ранее артистка была возлюбленной лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.На вопрос о впечатлениях от визита певица ответила лишь загадочной улыбкой. Подчеркивается что во время поездки делегатов охраняли специалисты госразведки Южной Кореи и сотрудники полиции. Ранее стало известно, что КНДР согласилась принять участие в Олимпиаде и Параолимпиаде в Южной Корее. Более того, выступать на концертах, посвященных играм, поедут 140 северокорейских артистов.