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| | Северокорейская делегация впервые за четыре года посетила Южную Корею

Северокорейская делегация впервые за четыре года посетила Южную Корею

Сегодня, 14:44
Делегаты из КНДР впервые за последние четыре года посетили Южную Корею. Целью их приезда в город Каннын стала инспекция мест, где будут выступать артисты из КНДР.

Северокорейская делегация впервые за четыре года посетила Южную Корею

 

Члены делегации проверят все площадки, где запланировано выступление северокорейских художественных коллективов в рамках Олимпийских игр в Пхёнчхане. Делегаты прибыли в Южную Корею с двухдневным визитом. До того, как приехать в Каннын, представители КНДР посетили столицу соседней Республики – Сеул. Возглавляет делегацию знаменитая в Северной Корее певица и руководительница оркестра Samjiyon Хен Сон Воль. Ходят слухи, что ранее артистка была возлюбленной лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

На вопрос о впечатлениях от визита певица ответила лишь загадочной улыбкой. Подчеркивается что во время поездки делегатов охраняли специалисты госразведки Южной Кореи и сотрудники полиции. Ранее стало известно, что КНДР согласилась принять участие в Олимпиаде и Параолимпиаде в Южной Корее. Более того, выступать на концертах, посвященных играм, поедут 140 северокорейских артистов.
Дарья Светозарова
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