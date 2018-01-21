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| | Путин пользуется большей популярностью, чем Трамп и Си Цзиньпин

Путин пользуется большей популярностью, чем Трамп и Си Цзиньпин

Сегодня, 14:05
Президент РФ Владимир Путин обошел в рейтинге мировой популярности американского коллегу Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Общественным мнением интересовались специалисты Gallup. В данном рейтинге подводятся итоги популярности и одобрения глав государств планеты. В опросе принимают участие респонденты из 134 стран.

Путин пользуется большей популярностью, чем Трамп и Си Цзиньпин

 

Судя по данным социологов из Gallup, уровень одобрения политики американского президента снизился на 18 пунктов по сравнению с показателями во время президентства Барака Обамы. Политический курс Дональда Трампа не одобряют 43% опрошенных. Эти результаты привели к тому, что хозяин Белого дома уступил по популярности Владимиру Путину и китайскому лидеру Си Цзиньпину, и опустился на нижнюю ступень.

Отмечается, что поддержкой Трамп пользуется среди населения африканских стран. Несмотря на пассивность Штатов по отношению к ним и отсутствия с их стороны помощи в последние полтора года, жители континента одобряют политику 45 президента США. Такого мнения придерживаются 51% опрошенных. А вот лагерь симпатиков Трампа в Европе, Северной и Латинской Америках сократился вдвое.
Дарья Светозарова
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