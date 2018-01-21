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| | Скрывается под чужим именем: Порошенко отдохнул на Мальдивах по чужому паспорту

Скрывается под чужим именем: Порошенко отдохнул на Мальдивах по чужому паспорту

Сегодня, 11:19
Украинские СМИ сообщают о том, что глава державы Петр Порошенко получил документы на чужое имя перед тем, как отправиться на отдых на Мальдивы. Причиной этому послужило якобы наличие угроз, поступающих президенту в телефонных звонках и путем отправки sms.

Скрывается под чужим именем: Порошенко отдохнул на Мальдивах по чужому паспорту

 

Порошенко с семьей уехал после встречи Нового года в Украине на Мальдивы. На самолете с главой государства осуществляли перелет восемь человек – пять женщин и трое мужчин. По информации, полученной от украинских СМИ, Порошенко путешествовал в страну Южной Азии, расположенную в Индийском океане, под чужим именем. Представители президента заявляют, что главе Украины неоднократно угрожали, поэтому он решил выехать на отдых инкогнито. На Мальдивах Порошенко потратил порядка полумиллиона долларов США. Более 270 тысяч главе государства пришлось заплатить за проживание. Порошенко якобы отправился в путешествие на деньги, полученные из прибыли его предприятий.

Экс-руководитель Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что ему гораздо комфортнее сидеть в киевской тюрьме и наблюдать, как падает январский снег, чем нежиться под лучами жаркого солнца на Мальдивах.
Домбровский Сергей
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