Германия выступает за включение Болгарии в Шенген

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает идею присоединения Болгарии к шенгенской зоне. По словам главы немецкого правительства, вопрос о вхождении Болгарии в шенгенское пространства активно обсуждается.

Дарья Светозарова

По словам Меркель, Болгария прилагает необходимые для этого усилия, и они дают результат. Впрочем, точных дат, когда София может надеяться на Шенген, канцлер не называет. Она уточняет, что надеется на очень скорую реализацию этой идеи. А вот болгарский коллега госпожи Меркель Бойко Борисов надежды на Шенген связывает с приездом премьер-министра Нидерландов, который запланирован на начало следующего месяца. Бойко подчеркивает, что по воздушный и водных препятствий для включения в шенгенскую зону уже нет. Теперь зарубежные специалисты будут проверять госграницы Болгарии.11 января глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер находился с визитом в Софии. Его поездка была приурочена к началу шестимесячного председательства Болгарии в Совете Евросоюза. Юнкер заявил, что Болгария должна быть интегрирована в Шенгенскую зону и зону хождения евро.