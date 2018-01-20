Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | Порошенко: Ситуация в Крыму является болью для мира

Порошенко: Ситуация в Крыму является болью для мира

Вчера, 18:07
Болью для местных народов является сегодня ситуация в Крыму. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко: Ситуация в Крыму является болью для мира

 

Украинский лидер пишет в Facebook что весь мир желает правды и не видит регион в составе России. Также он заметил, что всемирный "фронт деоккупации" Крыма стал сильнее в настоящее время.

Прежде сообщалось о желании Порошенко создать некую группу международного значения. По его плану, это будет объединение, которое сможет возвратить полуостров под украинский контроль. Также стало известно о словах крымского депутата Руслана Бальбека, рассказавшего, что Украина собирается устроить нападение беспилотных летающих устройств нас регион. Чиновник отметил, что диверсанты намереваются создать и информационную шумиху и привлечь таким образом внимание, притом, что и не рассчитывают на успех боевого нападения. Бальбек сообщил, что сведения о вероятной атаке дронов ему передали татары, проживающие на территории Крыма.
Никита Готский
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