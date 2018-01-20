Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме
| | Сербы просят Путина ввести войска в Косово

Сербы просят Путина ввести войска в Косово

Вчера, 17:55
Представители пророссийского движения в Сербии «Сербская лига» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести на территорию Косово российских миротворцев. Глава движения Александр Джурджев подчеркнул, что «Голубые каски» не справляются с возложенными на них миротворческими обязанностями, и не могут обеспечить защиту сербов от «албанских террористов».

Сербы просят Путина ввести войска в Косово

 

В связи с этим Джурджев попросил правительство Сербии прибегнуть к праву, которое позволяет реализовать резолюцию № 1244 Совбез ООН, и ввести на территорию Косово сербских военнослужащих в количестве 999 человек. Вместе с этим он заявил о необходимости начать обсуждать с Кремлем введение российского контингента с миротворческой миссией, дабы «пресечь ужасные убийства сербов и уничтожение имущества». Сербские активисты утверждают, что их устроит договоренность, аналогичная той, которую заключили Сирия и Россия.

Несколько дней назад в Косово был ликвидирован один из руководителей сербской партии «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. Это стало причиной паузы в возобновлении переговоров в ЕС Косово и Сербией. В 2008 году Косово объявило о своем независимом статусе. Однако в Белграде с отделением Автономного края Косово и Метиохии не согласились, и до сих пор считают эту территорию частью Сербии. Россия поддерживает аналогичную позицию.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Власти Сербии проведут переговоры с Косово
Власти Сербии проведут переговоры с Косово

Сербия собирается провести переговоры с республикой Косово 24 января. Встреча пройдет в Брюсселе.

Сербскому поезду преградили путь в Косово
Сербскому поезду преградили путь в Косово

Сербскому поезду преградили путь в Косово. Это первый за 17 лет поезд, который отправлялся из Белграда в республику.

В Косово состоятся внеочередные парламентские выборы
В Косово состоятся внеочередные парламентские выборы

В Республике Косово 8 июня будут проходить внеочередные парламентские выборы, назначенные в связи с произошедшим 7 мая самороспуском косовского парламента. Это

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости