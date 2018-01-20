Сербы просят Путина ввести войска в Косово

Представители пророссийского движения в Сербии «Сербская лига» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести на территорию Косово российских миротворцев. Глава движения Александр Джурджев подчеркнул, что «Голубые каски» не справляются с возложенными на них миротворческими обязанностями, и не могут обеспечить защиту сербов от «албанских террористов».

Дарья Светозарова

В связи с этим Джурджев попросил правительство Сербии прибегнуть к праву, которое позволяет реализовать резолюцию № 1244 Совбез ООН, и ввести на территорию Косово сербских военнослужащих в количестве 999 человек. Вместе с этим он заявил о необходимости начать обсуждать с Кремлем введение российского контингента с миротворческой миссией, дабы «пресечь ужасные убийства сербов и уничтожение имущества». Сербские активисты утверждают, что их устроит договоренность, аналогичная той, которую заключили Сирия и Россия.Несколько дней назад в Косово был ликвидирован один из руководителей сербской партии «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. Это стало причиной паузы в возобновлении переговоров в ЕС Косово и Сербией. В 2008 году Косово объявило о своем независимом статусе. Однако в Белграде с отделением Автономного края Косово и Метиохии не согласились, и до сих пор считают эту территорию частью Сербии. Россия поддерживает аналогичную позицию.