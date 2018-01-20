В Киеве уточнили, когда Крым вернется в состав Украины

Как утверждает профессор, на такие мысли его вдохновил российский олигарх Михаил Ходорковсий, ранее заявлявший, что полуостров был неожиданно утрачен, но также резко и возвращен. По мнению Казарина, такая неожиданность может обрадовать население Украины в нынешнем году. Личное мнение историк объясняет тем, что удалось освободить высших представителей "Меджлиса крымскотатарского народа"* (организация запрещена в России) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Так, будто бы Кремль обещал никогда их не выпустить, но, в результате их помиловали, позже переправив в Анкару.
Казарин уверяет, что имеется некая цена, за которую российское правительство готово пойти на уступки. Это же, по его словам, применимо и для Крыма, а дело с его возвращением в состав Украины решится уже в текущем году.
Ранее лидеры России неоднократно утверждали, что территориальный статус полуострова не обсуждается, он закрыт раз и навсегда. С такими высказываниями выступали как президент страны Владимир Путин, так и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В 2014 году большая часть населения региона проголосовала за присоединение к РФ.