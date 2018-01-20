В Киеве уточнили, когда Крым вернется в состав Украины

В Киеве уверены, что Крым вернется в состав Украины в 2018 году. Такое твердое мнение выразил местный историк Владимир Казарин.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Никита Готский

Как утверждает профессор, на такие мысли его вдохновил российский олигарх Михаил Ходорковсий, ранее заявлявший, что полуостров был неожиданно утрачен, но также резко и возвращен. По мнению Казарина, такая неожиданность может обрадовать население Украины в нынешнем году. Личное мнение историк объясняет тем, что удалось освободить высших представителей "Меджлиса крымскотатарского народа"* (организация запрещена в России) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Так, будто бы Кремль обещал никогда их не выпустить, но, в результате их помиловали, позже переправив в Анкару.Казарин уверяет, что имеется некая цена, за которую российское правительство готово пойти на уступки. Это же, по его словам, применимо и для Крыма, а дело с его возвращением в состав Украины решится уже в текущем году.Ранее лидеры России неоднократно утверждали, что территориальный статус полуострова не обсуждается, он закрыт раз и навсегда. С такими высказываниями выступали как президент страны Владимир Путин, так и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В 2014 году большая часть населения региона проголосовала за присоединение к РФ.