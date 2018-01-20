В МГУ прокомментировали временное приостановление работы властей США

Согласно данным специалистов, такая мера Белого дома может негативно сказаться на незащищенных слоях населения. Американская экономика не зависит от правительства, но его работа воздействует на действие науки, образования и инфраструктуры. Схожие ситуации на территории США происходили много раз, обычно они были связаны с разногласиями в Конгрессе.
До этого федеральные ведомства Штатов временно прекратили выполнять свои рабочие обязанности по причине отсутствия материального обеспечения. Это возникло после того, как представители партии республиканцев, а также их коллеги-демократы, не договорились касательно законопроекта, который перечисляет деньги на функционирование государственных структур.