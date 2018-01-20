Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | В МГУ прокомментировали временное приостановление работы властей США

В МГУ прокомментировали временное приостановление работы властей США

Вчера, 16:28
Научный сотрудник МГУ высказался касательно приостановки работы федеральных властей в США. Его мнение передают отечественные СМИ.

В МГУ прокомментировали временное приостановление работы властей США

 

Согласно данным специалистов, такая мера Белого дома может негативно сказаться на незащищенных слоях населения. Американская экономика не зависит от правительства, но его работа воздействует на действие науки, образования и инфраструктуры. Схожие ситуации на территории США происходили много раз, обычно они были связаны с разногласиями в Конгрессе.

До этого федеральные ведомства Штатов временно прекратили выполнять свои рабочие обязанности по причине отсутствия материального обеспечения. Это возникло после того, как представители партии республиканцев, а также их коллеги-демократы, не договорились касательно законопроекта, который перечисляет деньги на функционирование государственных структур.
Никита Готский
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