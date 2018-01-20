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| | США получили обвинения в нарушении территориальных вод Китая

США получили обвинения в нарушении территориальных вод Китая

Вчера, 16:23
Представители китайского Министерства иностранных дел выдвинули официальные обвинения в нарушении территориальных вод Китая по отношению к Военно-морским силам Соединенных Штатов Америки.

США получили обвинения в нарушении территориальных вод Китая

 

Лу Кан, представляющий интересы китайского МИД, заявил о том, что в случае продолжения намеренного нарушения территориальных вод Китая американской стороной, правительство КНР примет все необходимые меры относительно отстаивания своего суверенитета. В МИД КНР заявляют о том, что американский эсминец USS Hopper в минувшую среду, 17 января, находился на расстоянии 12 морских миль от острова под названием Хуанъянь, расположенном в Южно-Китайском море. Стоит отметить, территория данного острова оспаривается Филиппинами и Китаем.

При обнаружении американского эсминца китайские военные выдвинули требование покинуть территориальные пространства Китая. В китайском правительстве отметили, что наличие американских судов в том районе подрывает отношения обеих стран.
Александр Вест
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