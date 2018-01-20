США получили обвинения в нарушении территориальных вод Китая

Представители китайского Министерства иностранных дел выдвинули официальные обвинения в нарушении территориальных вод Китая по отношению к Военно-морским силам Соединенных Штатов Америки.

Александр Вест

Лу Кан, представляющий интересы китайского МИД, заявил о том, что в случае продолжения намеренного нарушения территориальных вод Китая американской стороной, правительство КНР примет все необходимые меры относительно отстаивания своего суверенитета. В МИД КНР заявляют о том, что американский эсминец USS Hopper в минувшую среду, 17 января, находился на расстоянии 12 морских миль от острова под названием Хуанъянь, расположенном в Южно-Китайском море. Стоит отметить, территория данного острова оспаривается Филиппинами и Китаем.При обнаружении американского эсминца китайские военные выдвинули требование покинуть территориальные пространства Китая. В китайском правительстве отметили, что наличие американских судов в том районе подрывает отношения обеих стран.