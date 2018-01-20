Екатерина Гордон идет в президенты от возмущения

Российская писательница Екатерина Гордон собирается стать президентом от возмущения. Об этом она сообщает на своей странице в Instagram.

Никита Готский

Журналистка опубликовала новый пост в личном аккаунте, показав фотографию, где она проводит пресс-конференцию. Гордон раскритиковала отечественных чиновников, которые, по ее мнению, ничего не сделали для России, помимо столицы Москвы, сверкающей своим великолепием.Как утверждает Гордон, баллотирующиеся кандидаты вспоминают о проблемах народа и государства только перед президентской кампанией. Она посетовала на многочисленные трудности в РФ, в частности, маленькие зарплаты, которых людям недостаточно для полноценной жизни. По ее словам, это все "забывается" в обычное время, когда никто не гонится за президентским креслом. Ввиду этого всего она идет во власть, "от возмущения".Данный пост появился на странице Екатерины Гордон чуть более получаса назад. За это время он набрал больше 3,9 тысяч лайков и нескольких комментариев фолловеров, считающих, что в правительство идут и не из-за злости.