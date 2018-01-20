Секс-гигант Дональд Трамп: Раскрыты любовные похождения президента США

Первой супругой нынешнего американского президента является Ивана Трамп. Она нечасто общается со СМИ, но не так давно смогла сделать исключение. Женщина подробно рассказала об отношениях с экс-мужем. По ее словам, миллиардер давно намеревался баллотироваться в президенты, но в свое время этому помешала скандал с изменой. Трамп изменил супруге, об этом стало известно на всю страну, в связи с чем намерение выдвигать свою кандидатуру на выборах Дональд посчитал неверным на то время.
Нынешний лидер Белого дома был женат на Иване с 1977 года, в результате этого союза на свет появились трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. В 1991 году в их отношениях наступил кризис - бизнесмен закрутил роман с моделью Марлой Майлз и увлекся ею. Узнав про похождения благоверного, Ивана подала на развод.
Познакомилась Ивана с будущим супругом в 1976 году, когда она появилась в одном из заведений Нью-Йорка. По ее воспоминаниям, к ним приблизился блондин с голубыми глазами и предложил найти столик. Незнакомец оплатил счет, а после исчез, что удивило Ивану. Уже в конце вечера она увидела его в лимузине, который развез гостей по домам. После этого молодые люди начали встречаться. С экс-супругом Ивана общается до сих пор, дает ему советы, когда тот интересуется ее мнением. Также она поддерживает и некоторые его идеи касательно мигрантов. Сейчас женщина не замужем, но искать нового спутника жизни не желает, хоть и не любит быть одна.
Расставшись с Иваной, Трамп женился на любовнице Марле Майплз. Их союз продлился шесть лет, но впечатления от него у Марлы остались только положительные. Модель утверждает, что секс с Трампом был "лучшим, что происходило в ее жизни". Возлюбленные расписались в 1993 году, но в 1999 году их жизненные пути разошлись.
В течение последующих пяти лет будущий руководитель США не связывал себя узами брака, но в 2004 году он сделал предложение руки и сердца Меланье Кнавс, а уже в следующем году пара поженилась. Меланья младше своего любвеобильного супруга на 24 года, в 2006 году она подарила ему сына Бэррона Уильяма. К слову, крестили мальчика в том же соборе, где поженились и его родители.
Недавно в мировой Сети появились сведения об измене Меланьи. Так, первая леди США закрутила роман с сотрудником охраны небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке. С подобным утверждением выступает автор книг Моника Бирн. По ее словам, Меланья уже на протяжении нескольких лет проводит свободное время в объятиях начальника охраны маркета Tiffany&Co., а Трамп прекрасно знает об этом. Развестись с молодой супругой президент не может, всему виной брачный контракт, его условия таковы, что на развод обе стороны могут подать лишь при поражении Трампа на выборах главы государства.