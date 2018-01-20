Секс-гигант Дональд Трамп: Раскрыты любовные похождения президента США

Когда в 2016 году обозначился новый президент США, многие оказались удивлены. Большинство предполагало, что Барак Обама передаст бразды правления коллеге по партии демократов Хиллари Клинтон, но все сложилось иначе. "Воцарился" правый кандидат Дональд Трамп, поражавший публику своими громкими предвыборными обещаниями. Известен республиканец не только своим участием в политике, а и любовными романами.

Первой супругой нынешнего американского президента является Ивана Трамп. Она нечасто общается со СМИ, но не так давно смогла сделать исключение. Женщина подробно рассказала об отношениях с экс-мужем. По ее словам, миллиардер давно намеревался баллотироваться в президенты, но в свое время этому помешала скандал с изменой. Трамп изменил супруге, об этом стало известно на всю страну, в связи с чем намерение выдвигать свою кандидатуру на выборах Дональд посчитал неверным на то время.Нынешний лидер Белого дома был женат на Иване с 1977 года, в результате этого союза на свет появились трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. В 1991 году в их отношениях наступил кризис - бизнесмен закрутил роман с моделью Марлой Майлз и увлекся ею. Узнав про похождения благоверного, Ивана подала на развод.

Познакомилась Ивана с будущим супругом в 1976 году, когда она появилась в одном из заведений Нью-Йорка. По ее воспоминаниям, к ним приблизился блондин с голубыми глазами и предложил найти столик. Незнакомец оплатил счет, а после исчез, что удивило Ивану. Уже в конце вечера она увидела его в лимузине, который развез гостей по домам. После этого молодые люди начали встречаться. С экс-супругом Ивана общается до сих пор, дает ему советы, когда тот интересуется ее мнением. Также она поддерживает и некоторые его идеи касательно мигрантов. Сейчас женщина не замужем, но искать нового спутника жизни не желает, хоть и не любит быть одна.Расставшись с Иваной, Трамп женился на любовнице Марле Майплз. Их союз продлился шесть лет, но впечатления от него у Марлы остались только положительные. Модель утверждает, что секс с Трампом был "лучшим, что происходило в ее жизни". Возлюбленные расписались в 1993 году, но в 1999 году их жизненные пути разошлись.В течение последующих пяти лет будущий руководитель США не связывал себя узами брака, но в 2004 году он сделал предложение руки и сердца Меланье Кнавс, а уже в следующем году пара поженилась. Меланья младше своего любвеобильного супруга на 24 года, в 2006 году она подарила ему сына Бэррона Уильяма. К слову, крестили мальчика в том же соборе, где поженились и его родители.

Никита Готский

Недавно в мировой Сети появились сведения об измене Меланьи. Так, первая леди США закрутила роман с сотрудником охраны небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке. С подобным утверждением выступает автор книг Моника Бирн. По ее словам, Меланья уже на протяжении нескольких лет проводит свободное время в объятиях начальника охраны маркета Tiffany&Co., а Трамп прекрасно знает об этом. Развестись с молодой супругой президент не может, всему виной брачный контракт, его условия таковы, что на развод обе стороны могут подать лишь при поражении Трампа на выборах главы государства.