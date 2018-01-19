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| | Журналист из Германии предостерег НАТО от войны с Россией

Журналист из Германии предостерег НАТО от войны с Россией

Вчера, 22:43
Война НАТО против России является "самоубийством". Об этом написал один немецкий журналист.

Журналист из Германии предостерег НАТО от войны с Россией

 

В альянсе имеются лица, которые убеждают в необходимости военного решения конфликта с РФ. В газете автор статьи пишет, что каждый, кто выступает против Москвы является своеобразным самоубийцей, потому как Россия готова применить свое мощное вооружение для обеспечения личной безопасности. Журналисты выделяют ракетные комплексы "Искандер-М", которые, в частности, располагаются в Калининграде, смогут оттуда долететь за 2 минуты до Варшавы, а за 4 до Берлина. Это вооружение является неуязвимым для обороны НАТО, так как может с легкостью переправиться через них в мезосфере.

В издании уверены, что НАТО не должно иметь сомнений, что русский народ полноценно проявит себя для обороны Родины. Если же начнется война, то у западных стран не останется никакого шанса на победу. Авто материала считает, что армия РФ ликвидирует любую внешнюю угрозу, а политики вроде Дональда Трамп это осознают.
Никита Готский
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