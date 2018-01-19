Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | Глава Пентагона назвал ядерное оружие сдерживающим фактором

Глава Пентагона назвал ядерное оружие сдерживающим фактором

Вчера, 21:49
В нынешнем мире ядерное оружие является фактором сдерживания, а не использования. Такое заявление сделал лидер Пентагона Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона назвал ядерное оружие сдерживающим фактором

 

Представляя новую Стратегию национальной безопасности, Мэттис заявил, что в данное время ядерное оружие следует считать как фактор сдерживания, а не метал военного применения. По его словам, это правило действует лишь в том случае, когда речь идет не о самом худшем дне в истории американского государства или мира.

Ранее глава Пентагона обсудил вместе с президентом США Дональдом Трампом возможное приостановление работы местного правительства. Трамп собирается далее убеждать Конгресс увеличить бюджет для модернизации американской армии. В Белом доме отметили готовность прекратить действие федеральных властей при отсутствии бюджета. Вчера правительство приняло новый временный бюджет, но такие перспективы пока неясны.
Никита Готский
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