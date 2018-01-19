Трамп обсудил с главой Пентагона возможное прекращение работы правительства

Дональд Трамп и Джеймс Мэттис обговорили возможную остановку работы правительства США. Об этом рассказали в Белом доме.

Никита Готский

Глава государства обсудил с лидером Пентагона и представителями армии подготовку к вероятной остановке материального обеспечения федерального правительства и-за принятого Конгрессом бюджета. Уточняется, встреча президента, министра и военнослужащих состоялась сегодня, все стороны переговоров рассмотрели подготовку Пентагоном на случай, если возникнет при остановка работы правительства.Согласно имеющимся данным, Дональд Трамп намерен увеличить финансирование военной структуры для обеспечения мира методом силы, поэтому он намерен добиться от Конгресса одобрения военного бюджета, который восстановит боевую готовность и расширит численность боевых частей войск, их вооружение и технику. Также Трамп указал на действия чиновников, которые своими силами срывают финансирование федеральной власти и обязуются быстро одобрить бюджет.