Правые и неправые организации Украины: Связь с Россией

Событий Евромайдана в Киеве разделили Украину на два враждующих лагеря: одни поддерживали сторонников евроинтеграции, другие тяготели к давнему союзу с восточным соседом Россией. В марте в результате референдума Крым стал частью РФ, а на Донбассе вспыхнула кровавая война, продолжаемая до сих пор.

На территории зоны конфликта воюет как регулярная украинская армия, так и добровольческие батальоны: запрещенный в России "Правый сектор"*, "Айдар"* и "Азов"*. Данные организации возникли на политической и военной арене Украины в 2013-2014 годах, когда в стане шел острейший кризис. "Правый сектор" прославился стычками с правоохранителями на улицах Киева, а "Азов" с айдаровцами уже в 2014 году отправились воевать на восток против сил ДНР и ЛНР.

Об "Азове" известно, в частности, что этот батальон позиционирует себя как боевая структура с пронационалистической и прорасистской идеологией. На эмблеме знамени бригады можно увидеть сакральный символ "Черное солнце", популярный у войск СС в национал-социалистической Германии, бойцы "Азова" носят с собой иные отметки, ассоциирующиеся с немецкими НС 20-40 годов руны, свастики и прочее.

Исходя из этого можно понять, что члены "Азова"намереваются сопоставлять себя с германскими национальными социалистами времен Третьего Рейха. Лидеры батальона высказываются о "крестовых походах Белой расы против семитов и унтерменшей" и все в таком духе. СМИ указывали, что в бригаду приезжали зарубежные корреспонденты, которые смогли убедиться в приверженности многих добровольцев данного формирования к идеям национал-социализма и "древним украинским арийским ценностям". Схожие речи можно увидеть и в программе "Правого сектора" и "Айдара".

Можно ли именовать вышеуказанные батальоны к идейным нацистам и расистам? Всем известно отношение лидера Германии 30-40 годов Адольфа Гитлера к немецкому народу, считающегося арийским, и к неевропейцам, в частности, евреям. Лиц этих национальностей депортировали из Германии, они не имели права занимать государственные посты, работать в кредитных организациях, сфере культуры и армии. Согласно утверждениям Еврейской конфедерации Украины, в вышеперечисленных украинских батальонах служат те самые евреи, люди "неарийской" крови, которых так не любили в Третьем Рейхе, но с идеологией которого ассоциируют себя в "Азове" и ему подобных военных структурах.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Никита Готский

Несмотря на "белый расизм", данные добровольческие бригады проводят марши, в процессе которых звучат антироссийские лозунги, но не антисионистские, антиправительственные, к тому же, во власти Украины находятся как евреи, так и политики с далеко не славянскими корнями, но "националистов" это, видимо, не столь смущает. Разумеется, все это негативно воздействуют на отношения России и Украины. Пропаганда как со стороны официального киевского правительства, так и местных радикальных групп не несут положительного в отношение двух народов, единых по крови и духу. Все больше разжигаемая информационная война только ухудшает летящий в бездну союз двух стран, ранее бывших единым государством, причем еще до появления на карте мира СССР. Большой вклад в это вносят и все те же "правые" силы Украины. Когда этому настанет конец, а между Украиной и Россией настанет мир, не только в политическом и военном планах, а и между обычными людьми неизвестно.