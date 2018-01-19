Путин не собирается идти в отпуск до президентских выборов

Президент России Владимир Путин собирается оставаться на рабочем месте вплоть до выборов-2018. Глава государства решил не брать отпуск до марте текущего года. О планах российского лидера сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дарья Светозарова

Он отметил, что закон не обязывает действующего президента уходить в отпуск до выборов. Также пресс-секретарь рассказал об участии Владимира Владимировича в чисто избирательных мероприятиях. По его словам, такие будут иметь место, но в небольшом количестве.Последние опросы показали, что свой голос за действующего главу государства готовы отдать голос почти две трети граждан. Беспокойство пока вызывает только явка. Социологи прогнозируют, что она станет рекордно низкой, что поставит под сомнение легитимность выборов.