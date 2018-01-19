Песков отозвался об идее переноса переговоров об Украине из Минска

Дмитрий Песков, являющийся официальным пресс-секретарём российского президента, заявил о том, что место проведения переговоров относительно урегулирования конфликта, сложившегося на востоке Украины, не имеет особого значения.

Александр Вест

Отметим, Нурсултан Назарбаев напомнил об идее, выдвинутой Дональдом Трампом, который заявил о целесообразности возможного переноса переговоров относительно конфликта в юго-восточной части Украины. Песков в интервью заявил, что вес имеет лишь приверженность сторон, участвующих в переговорах, которые должны оставаться верными идеям минских договорённостей, а место проведения данных переговоров имеет минимальное значение для конечного урегулирования конфликта.Стоит напомнить, пути урегулирования кризиса, сложившегося на Донбассе, обсуждалась неоднократно в различных форматах, включая «нормандский», в котором в обсуждении данной проблемы участвовали как российская и украинская стороны, так и представители Франции и Германии.