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| | Песков отозвался об идее переноса переговоров об Украине из Минска

Песков отозвался об идее переноса переговоров об Украине из Минска

Вчера, 16:55
Дмитрий Песков, являющийся официальным пресс-секретарём российского президента, заявил о том, что место проведения переговоров относительно урегулирования конфликта, сложившегося на востоке Украины, не имеет особого значения.

Песков отозвался об идее переноса переговоров об Украине из Минска

 

Отметим, Нурсултан Назарбаев напомнил об идее, выдвинутой Дональдом Трампом, который заявил о целесообразности возможного переноса переговоров относительно конфликта в юго-восточной части Украины. Песков в интервью заявил, что вес имеет лишь приверженность сторон, участвующих в переговорах, которые должны оставаться верными идеям минских договорённостей, а место проведения данных переговоров имеет минимальное значение для конечного урегулирования конфликта.

Стоит напомнить, пути урегулирования кризиса, сложившегося на Донбассе, обсуждалась неоднократно в различных форматах, включая «нормандский», в котором в обсуждении данной проблемы участвовали как российская и украинская стороны, так и представители Франции и Германии.
Александр Вест
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