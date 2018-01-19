Песков отозвался об идее переноса переговоров об Украине из Минска

Отметим, Нурсултан Назарбаев напомнил об идее, выдвинутой Дональдом Трампом, который заявил о целесообразности возможного переноса переговоров относительно конфликта в юго-восточной части Украины. Песков в интервью заявил, что вес имеет лишь приверженность сторон, участвующих в переговорах, которые должны оставаться верными идеям минских договорённостей, а место проведения данных переговоров имеет минимальное значение для конечного урегулирования конфликта.
Стоит напомнить, пути урегулирования кризиса, сложившегося на Донбассе, обсуждалась неоднократно в различных форматах, включая «нормандский», в котором в обсуждении данной проблемы участвовали как российская и украинская стороны, так и представители Франции и Германии.