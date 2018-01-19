МИД Великобритании предложил построить мост через Ла-Манш

МИД Великобритании предлагает соорудить мост через Ла-Манш. С такой инициативой выступил глава ведомства Борис Джонсон.

Никита Готский

Выступая на саммите Великобритания Франция, он предложил создать мост, который соединит британские острова и Старый свет. Министр также отметил глупость того, что "две ведущие экономики мира" связаны друг с другом только одной железной дорогой. В связи с этим Джонсон считает верным построить еще один транспортный узел между Британией и Францией мост. Согласием на это ответил президент Франции Эммануэль Макрон.Британские чиновники с сомнением относятся к реализации такого проекта. По их мнению, построение огромной конструкции может быть проблематичным.В данное время Европу и Британию объединяет "Евротоннель", функционирующий с 1994 года. Его продолжительность составляет 51 километр, где почти 40 приходятся на пролив Ла-Манш. Этот объект дат возможность доехать из Лондона в Париж всего за три часа.