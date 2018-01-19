Депутат Госдумы Анна Кувычко ищет молодых последователей "дяди Вовы"

Прославившаяся на весь интернет молодой депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, которая спела с кадетами знаменитую песню про «дядю Вову», решила провести конкурс патриотичной авторской песни. В название она для пущей узнаваемости решила вынести строчки из все того же произведения «От Курильских островов до Балтийских берегов».

Подобные акции, уверена депутат, должны прививать молодому поколению гордость за свою державу, что особенно актуально в свете трагических событий, произошедших в российских школах.

«Очень страшно, что зачастую понятие милосердия, сочувствия, сострадания и уважения к людям зачастую чуждо для восприятия молодого человека. Наша общая задача изменить это. Прививка чувства гордости за свою Родину, свой народ, без сомнения принесет плоды в виде неравнодушного отношения друг к другу, а также к близким и родным людям», - написала на своей Facebook страничке депутат.

Стоит отметить, что в конкурсе может принять участие любой желающий. Каждый любитель авторской песни может предоставить ролик в формате MP4, где должен спеть патриотичную песню под аккомпанемент музыкального инструмента.

Николай Офицеров