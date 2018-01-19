Дональд Трамп предложил перенести Минские переговоры в столицу другого государства

Президент США выдвинул предложение перенести переговоры по уложении военного конфликта на Донбассе из Минска в какую нибудь столицу другого государства.

Пелагея Лебединская

После очередных переговоров о мирном урегулировании ситуации на Украине, каково опять ни к чему не привело, Дональд Трамп предложил о перемене государства в котором будут проходить переговоры. Изначально планировали проводить "Минск-1" в Казахстане, но потом решили провести в Белоруссии. Ранее было известно, что власти Верховной Рады пытались выдать закон о ликвидации минских договоренностей. И по мнению политологов США пытается в этом посодействовать.Напомним , что вчера Верховная Рада рассмотрела Закон о воссоединение Донбасса.