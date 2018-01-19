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| | Захарову приняли за коренную жительницу Манхэттена

Захарову приняли за коренную жительницу Манхэттена

Сегодня, 13:46
Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова поделилась в социальных сетях новым фото, которое вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Пресс-секретарь дипломатического ведомства прибыла в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН. Захарова же решила написать, что ее приняли за коренную жительницу Манхэттена.
 

Захарову приняли за коренную жительницу Манхэттена

 

Согласно словам Захаровой, в одном из отелей Нью-Йорка к ней подошла американка «почтенных лет» и назвала ее настоящим олицетворением главного района Нью-Йорка. Соответствующий комментарий относился к внешнему виду дипломата.
 
«Я искренне счастлива тому, что смогла увидеть в центре Нью-Йорка то, что так давно искала настоящего его обитателя. Именно так выглядит человек, который своим видом олицетворяет Манхэттен! Я вас нашла», - повторила слова американки Захарова, безусловно тронутая этим комплиментом.
 
Дипломата очень удивила та искренность, с которой говорила местная жительница. Она тактично заявила ей о том, что является россиянкой, чем крайне удивила женщину. Американка долго не могла поверить в то, что перед ней действительно русская женщина, а не жительница престижного района Нью-Йорка.
 
Помимо этого, Захарова опубликовала фотографию своего наряда, чем вызвала у некоторых пользователей довольно неоднозначную реакцию, ведь дипломат надела леопардовое манто, синие туфли и сумку из крокодиловой кожи.

Николай Офицеров
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