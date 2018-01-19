Ракеты "Союз-5" получат технологию Wi-Fi

Российские ракеты оснастят Wi-Fi. Об этом передают отечественные СМИ.

Никита Готский

Как стало известно, ракеты "Союз-5" вскоре перейдут на беспроводные системы. Разработчики выступают с предложением отказаться от применения кабелей в период предстартовых действий. В настоящее время создается беспроводной механизм связи и питания.Ракеты будут оснащены батареями повышенной мощности, а также оборудованием для передачи телеметрии через защищенные радиосети. Новая система станет в существенной мере напоминать свободный Wi-Fi. Известно также, что проект находится на стадии создания конструкторской документации.В данное время в период предстартовых операций питание и передача данных отечественных ракет проходит с помощью проводной сети. Кабели располагаются под открытым небесным пространством, из-за чего подвергаются загрязнению и воздействию осадков, что приводит к трудностям технического характера.