Украинские СМИ рассказали об отдыхе Порошенко на Мальдивах

В ряде украинских средств массовой информации была обнародована информация о том, что Пётр Порошенко, являющийся главой Украины, с 1 по 8 января нынешнего года пребывал на Мальдивах, где отдыхал со своими знакомыми.

Александр Вест

Согласно опубликованной информации, восемь пассажиров, включая самого Петра Порошенко, на борту пассажирского частного авиалайнера Falcon 7X прибыли 1 января нынешнего года на Мальдивские острова. Также в СМИ появилась информация о том, что президент по прибытии на Мальдивы снял номер в шикарном отеле под названием Cheval Blanc, сервис которого оценивается в пять звёзд. Отметим, что восьмидневный отдых украинского президента обошёлся ему примерно в полмиллиона долларов (более 14 миллионов гривен).В связи с обнародованными данными президентская администрация уверила всех журналистов в том, что Порошенко задекларирует все расходы сразу же, как только вернётся на территорию Украины.