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| | Украинские СМИ рассказали об отдыхе Порошенко на Мальдивах

Украинские СМИ рассказали об отдыхе Порошенко на Мальдивах

Сегодня, 12:35
В ряде украинских средств массовой информации была обнародована информация о том, что Пётр Порошенко, являющийся главой Украины, с 1 по 8 января нынешнего года пребывал на Мальдивах, где отдыхал со своими знакомыми.

Украинские СМИ рассказали об отдыхе Порошенко на Мальдивах

 

Согласно опубликованной информации, восемь пассажиров, включая самого Петра Порошенко, на борту пассажирского частного авиалайнера Falcon 7X прибыли 1 января нынешнего года на Мальдивские острова. Также в СМИ появилась информация о том, что президент по прибытии на Мальдивы снял номер в шикарном отеле под названием Cheval Blanc, сервис которого оценивается в пять звёзд. Отметим, что восьмидневный отдых украинского президента обошёлся ему примерно в полмиллиона долларов (более 14 миллионов гривен).

В связи с обнародованными данными президентская администрация уверила всех журналистов в том, что Порошенко задекларирует все расходы сразу же, как только вернётся на территорию Украины.
Александр Вест
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