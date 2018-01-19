Собчак составила открытое письмо Кадырову

Популярная телеведущая, а ныне ещё и политический деятель Ксения Собчак составила открытое письмо, направленное главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, в защиту известного правозащитника по имени Оюб Титиев.

Александр Вест

Своё обращение к главе Чечни Собчак разместила в своём официальном Instagram-аккаунте, требуя скорого освобождения Титиева. В своём письме Ксения заявила, что считает все обвинения, выдвинутые в адрес Оюба, сфальсифицированными, из-за чего пребывание Титиева под заключением она посчитала минимум несправедливым. Собчак также заявила, что обращается напрямую и к различным кандидатам в президенты Российской Федерации, а также другим политикам, включая Явлинского, Навального, Титова, Грудинина.Ксения предложила объединить усилия и помочь конкретным личностям, прозябающим в тюрьме, заметив, что некоторые из них даже не были ещё официально осуждены, однако, провели в заключении уже несколько лет.