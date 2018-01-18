Сенат США продлит закон о слежке за иностранцами

Американский сенат увеличил срок действия закона о слежке за иностранными лицами. Об этом пишут западные СМИ.

Никита Готский

Соответственный законопроект поддержали 65 сенаторов, еще 34 высказались против. Новый документ президент США Дональд Трамп подпишет уже завтра, 19 января. Далее программу продлят на шесть лет.Закон о слежке за иностранцами приняли в 1978 году. В 2008 году в него внесли изменение, которое дало возможность и местным спецслужбам прослушивать телефонные беседы и просматривать электронную переписку подозреваемых в терроризме лиц с неамериканским паспортом вне страны. В материале поправки утверждается, что силовикам не нужен для этого вердикт суда. Также закон разрешает спецслужбам без каких-либо ограничений следить и за самими американцами, вступающих в контакт с подозрительными иностранцами.Благодаря всему этому ФБР без санкций суда прослушивали разговоры бывшего российского посланника Сергея Кисляка с Майклом Флинном, экс-советником Дональда Трампа по национальной безопасности. Позже Флинн заявил, что обманывал спецслужбы о контактах с дипломатом из РФ.