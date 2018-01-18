Сенат США продлит закон о слежке за иностранцами

Соответственный законопроект поддержали 65 сенаторов, еще 34 высказались против. Новый документ президент США Дональд Трамп подпишет уже завтра, 19 января. Далее программу продлят на шесть лет.
Закон о слежке за иностранцами приняли в 1978 году. В 2008 году в него внесли изменение, которое дало возможность и местным спецслужбам прослушивать телефонные беседы и просматривать электронную переписку подозреваемых в терроризме лиц с неамериканским паспортом вне страны. В материале поправки утверждается, что силовикам не нужен для этого вердикт суда. Также закон разрешает спецслужбам без каких-либо ограничений следить и за самими американцами, вступающих в контакт с подозрительными иностранцами.
Благодаря всему этому ФБР без санкций суда прослушивали разговоры бывшего российского посланника Сергея Кисляка с Майклом Флинном, экс-советником Дональда Трампа по национальной безопасности. Позже Флинн заявил, что обманывал спецслужбы о контактах с дипломатом из РФ.