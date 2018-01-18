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| | Сенат США продлит закон о слежке за иностранцами

Сенат США продлит закон о слежке за иностранцами

Вчера, 22:47
Американский сенат увеличил срок действия закона о слежке за иностранными лицами. Об этом пишут западные СМИ.

Сенат США продлит закон о слежке за иностранцами

 

Соответственный законопроект поддержали 65 сенаторов, еще 34 высказались против. Новый документ президент США Дональд Трамп подпишет уже завтра, 19 января. Далее программу продлят на шесть лет.

Закон о слежке за иностранцами приняли в 1978 году. В 2008 году в него внесли изменение, которое дало возможность и местным спецслужбам прослушивать телефонные беседы и просматривать электронную переписку подозреваемых в терроризме лиц с неамериканским паспортом вне страны. В материале поправки утверждается, что силовикам не нужен для этого вердикт суда. Также закон разрешает спецслужбам без каких-либо ограничений следить и за самими американцами, вступающих в контакт с подозрительными иностранцами.

Благодаря всему этому ФБР без санкций суда прослушивали разговоры бывшего российского посланника Сергея Кисляка с Майклом Флинном, экс-советником Дональда Трампа по национальной безопасности. Позже Флинн заявил, что обманывал спецслужбы о контактах с дипломатом из РФ.
Никита Готский
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