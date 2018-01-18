Трамп пообещал создать в США мощнейшую в истории армию

США получат мощнейшую в своей истории армию. Такое заявление сделал глава государства Дональд Трамп.

Никита Готский

Американский президент обещает модернизировать местные вооруженные силы. При этом армия станет такой мощной, какой никогда не была ранее в стране. Трамп обещает инвестировать деньги в армию, которая, по его словам, как никогда нужна государству в настоящее время.Осенью прошедшего года американский Конгресс утверди законопроект о деятельности и материальной обеспечении Минобороны США в 2018 году. Согласно материалам документа, бюджет Пентагона составит 700 миллиардов долларов. Помимо этого он увеличивает количество сухопутных войск страны на 8,5 тысяч военнослужащих, ВВС на 5,8 тысяч, ВМС на 5000 и корпус морпехов на 1000 бойцов. Вскоре администрация президента покажет очередную стратегию государственной обороны.Прежде Дональд Трамп обвинил РФ в помощи КНДР. Он считает, Кремль помогает уклониться Пхеньяну от западных санкций. Такие меры, по данным лидера Белого дома, дают возможность Северной Корее быстрее создать ядерную ракету дальнего радиуса выстрела, которая достигнет берегов США.